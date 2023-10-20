Служба по контракту: на какие выплаты рассчитывают военные

Военнослужащим предусмотрены компенсации, выплаты и вознаграждения

Бойцы в Украине получают месячные зарплаты, состоящие из разных выплат. Военных, работающих на службе по контракту, государство также обеспечивает финансовым содержанием.

Как рассказал представитель Днепровского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Нитченко, сообщил Military Media Center, такие военные имеют право на денежное и медицинское обеспечение и социальные гарантии.

Денежное обеспечение военных контрактной службы

При подписании первого контракта выплачивается от 21 до 27 тыс. грн.

выплачивается от 21 до 27 тыс. грн. Компенсация за поднаем жилья при прохождении службы в другом городе – от 1900 до 5700 грн.

при прохождении службы в другом городе – от 1900 до 5700 грн. Денежное обеспечение от 21 тыс. грн на первом году службы для лиц рядового состава.

от 21 тыс. грн на первом году службы для лиц рядового состава. На период военного положения выплачивается дополнительное денежное вознаграждение в размере до 100 тысяч гривен лицам, участвующим в боевых действиях.

Медицинское обеспечение бойцов, работающих по контрактной службе

Предоставляется бесплатное санаторно-курортное лечение для военных и членов их семей;

Предусмотрена бесплатная квалифицированная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения и финансовая компенсация за ранения в результате участия в боевых действиях.

Социальные гарантии для таких военных

Предусмотрена постановка на квартирный учет с возможностью дальнейшего получения служебного и постоянного жилья на средства государства. Есть возможность учиться в высших учебных заведениях с целью получения высшего образования во время прохождения военной службы как в Украине, так и за рубежом. Предоставляется ежегодный отпуск с сохранением денежного обеспечения и предусмотрена финансовая компенсация за ранения вследствие участия в боевых действиях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные могут рассчитывать на разовую денежную помощь в 190 тысяч гривен.