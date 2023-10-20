Служба по контракту: на какие выплаты рассчитывают военные
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Военнослужащим предусмотрены компенсации, выплаты и вознаграждения
Бойцы в Украине получают месячные зарплаты, состоящие из разных выплат. Военных, работающих на службе по контракту, государство также обеспечивает финансовым содержанием.
Как рассказал представитель Днепровского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Нитченко, сообщил Military Media Center, такие военные имеют право на денежное и медицинское обеспечение и социальные гарантии.
Денежное обеспечение военных контрактной службы
- При подписании первого контракта выплачивается от 21 до 27 тыс. грн.
- Компенсация за поднаем жилья при прохождении службы в другом городе – от 1900 до 5700 грн.
- Денежное обеспечение от 21 тыс. грн на первом году службы для лиц рядового состава.
- На период военного положения выплачивается дополнительное денежное вознаграждение в размере до 100 тысяч гривен лицам, участвующим в боевых действиях.
Медицинское обеспечение бойцов, работающих по контрактной службе
- Предоставляется бесплатное санаторно-курортное лечение для военных и членов их семей;
- Предусмотрена бесплатная квалифицированная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения и финансовая компенсация за ранения в результате участия в боевых действиях.
Социальные гарантии для таких военных
- Предусмотрена постановка на квартирный учет с возможностью дальнейшего получения служебного и постоянного жилья на средства государства.
- Есть возможность учиться в высших учебных заведениях с целью получения высшего образования во время прохождения военной службы как в Украине, так и за рубежом.
- Предоставляется ежегодный отпуск с сохранением денежного обеспечения и предусмотрена финансовая компенсация за ранения вследствие участия в боевых действиях.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные могут рассчитывать на разовую денежную помощь в 190 тысяч гривен.