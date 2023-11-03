Экономия до 50%: как "теплый" кредит сбережет украинцам деньги зимой

При реализации проекта можно сэкономить до 50% на отоплении, а финансировать его с помощью компенсационных механизмов

Приближение холодов сделало еще более актуальным вопрос утепления на зиму. Можно использовать различные лайфхаки, а можно решить проблему раз и навсегда.

Об этом "Телеграфу" рассказали директор Фонда энергоэффективности Егор Фаренюк и глава правления "Глобу Банка" Сергей Мамедов. В этом поможет участие обществ совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в госпрограмме "Энергодом".

Егор Фаренюк привел конкретные примеры такой эффективности. Так, ОСМД "Пятницкая, 72/74" в Ровно (небольшой дом на шесть квартир) удалось достичь экономии энергии на уровне 46,3%. Жители реализовали проект общей стоимостью 2,1 млн грн (грант Фонда – 1,1 млн грн). Каждая квартира за год будет экономить на отоплении 10,5 тыс. грн.

ОСМД "Лазурная, 50А" (Николаев) завершило работы по программе "Энергодом" общей стоимостью 12,9 млн грн, из которых более 9 млн грн – это грант Фонда энергоэффективности. Сокращение потребления энергии составляет более 31%. А годовая экономия средств на нужды отопления в одной квартире составляет 6 тыс. грн.

По государственной программе "Энергодом" члены ОСМД могут разработать проект по утеплению дома и финансировать его за счет государства – около 40% от стоимости проекта, но не более 2 млн грн. Остальное можно взять, например, у банков-партнеров программы.

Так, по словам Сергея Мамедова, банк заключил договор о партнерстве и частичной компенсации со Львовской облгосадминистрацией, а вскоре к нему добавятся еще ряд областей. В результате участники программы "Энергодом" смогут получить кредит без залога, без первоначального взноса под 16% сроком на пять лет, и благодаря компенсаторным программам заемщики снизят свои расходы.

По словам банкира, в следующем году может быть оформлено не менее 300 энергокредитов на общую сумму более 500 млн грн, и две трети из них придется именно на те регионы, где будут действовать партнерские программы по возмещению.

Как сообщал "Телеграф" с июля украинцам упростили процедуру участия в программах Фонда энергоэффективности.