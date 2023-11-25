Украинцам положена одноразовая выплата: рассчитывать на нее могут не только военные
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Размер выплат пока что неизвестен
Украинские военные и правоохранители могут рассчитывать на одноразовую выплату от государства. Но чтобы ее получить, нужно успеть подать заявление.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Крайний срок подачи заявление 10 декабря 2023 года.
Речь идет о выплатах ко Дню независимости Украины, которые предусмотрены Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований". Их можно получить благодаря тому, что правительство приняло определенные изменения в постановление от 21.07.2023 №754 "Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований".
Размер выплат неизвестен, а рассчитывать на них могут не только военные, а представители сразу нескольких ведомств, а именно:
- Министерства обороны,
- Министерства внутренних дел,
- Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры,
- Главного управления Национальной гвардии,
- Национальной полиции,
- НАБУ,
- Государственной налоговой службы,
- Государственной таможенной службы,
- Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
- ГБР,
- СБУ,
- Службы внешней разведки,
- Службы судебной охраны,
- Министерства юстиции,
- Управления государственной охраны,
- Администрации Государственной пограничной службы,
- Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации,
- Офиса Генерального прокурора,
- Государственной судебной администрации,
- Государственной специальной службы транспорта и других учреждений
- Участники боевых действий, которые получили этот статус в 2023 году.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, на какие выплаты могут рассчитывать мобилизованные военные. Помимо зарплаты им полагается еще и премия.