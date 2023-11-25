Украинцам положена одноразовая выплата: рассчитывать на нее могут не только военные

Размер выплат пока что неизвестен

Украинские военные и правоохранители могут рассчитывать на одноразовую выплату от государства. Но чтобы ее получить, нужно успеть подать заявление.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Крайний срок подачи заявление 10 декабря 2023 года.

Речь идет о выплатах ко Дню независимости Украины, которые предусмотрены Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований". Их можно получить благодаря тому, что правительство приняло определенные изменения в постановление от 21.07.2023 №754 "Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований".

Размер выплат неизвестен, а рассчитывать на них могут не только военные, а представители сразу нескольких ведомств, а именно:

Министерства обороны,

Министерства внутренних дел,

Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры,

Главного управления Национальной гвардии,

Национальной полиции,

НАБУ,

Государственной налоговой службы,

Государственной таможенной службы,

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,

ГБР,

СБУ,

Службы внешней разведки,

Службы судебной охраны,

Министерства юстиции,

Управления государственной охраны,

Администрации Государственной пограничной службы,

Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации,

Офиса Генерального прокурора,

Государственной судебной администрации,

Государственной специальной службы транспорта и других учреждений

Участники боевых действий, которые получили этот статус в 2023 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, на какие выплаты могут рассчитывать мобилизованные военные. Помимо зарплаты им полагается еще и премия.