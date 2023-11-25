Укр

Украинцам положена одноразовая выплата: рассчитывать на нее могут не только военные

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Срок подачи заявок ограниченный Новость обновлена 25 ноября 2023, 16:13
Срок подачи заявок ограниченный. Фото Иллюстративное фото

Размер выплат пока что неизвестен

Украинские военные и правоохранители могут рассчитывать на одноразовую выплату от государства. Но чтобы ее получить, нужно успеть подать заявление.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Крайний срок подачи заявление 10 декабря 2023 года.

Речь идет о выплатах ко Дню независимости Украины, которые предусмотрены Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований". Их можно получить благодаря тому, что правительство приняло определенные изменения в постановление от 21.07.2023 №754 "Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований".

Размер выплат неизвестен, а рассчитывать на них могут не только военные, а представители сразу нескольких ведомств, а именно:

  • Министерства обороны,
  • Министерства внутренних дел,
  • Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры,
  • Главного управления Национальной гвардии,
  • Национальной полиции,
  • НАБУ,
  • Государственной налоговой службы,
  • Государственной таможенной службы,
  • Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
  • ГБР,
  • СБУ,
  • Службы внешней разведки,
  • Службы судебной охраны,
  • Министерства юстиции,
  • Управления государственной охраны,
  • Администрации Государственной пограничной службы,
  • Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации,
  • Офиса Генерального прокурора,
  • Государственной судебной администрации,
  • Государственной специальной службы транспорта и других учреждений
  • Участники боевых действий, которые получили этот статус в 2023 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, на какие выплаты могут рассчитывать мобилизованные военные. Помимо зарплаты им полагается еще и премия.

Теги:
#Украина #Военные #Выплаты