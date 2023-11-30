Денежная помощь до 1 миллиона гривен: ее получат 3 категории украинцев
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Есть условия, при которых деньги не выплатят
Украинцам продолжают начислять социальные выплаты по некоторым обстоятельствам. Некоторые граждане имеют право на выплату, размер которой колеблется от 1 миллиона до 200 тысяч гривен.
На эту денежную помощь рассчитывают работники объектов критической инфраструктуры, государственные служащие и должностные лица местного самоуправления за причиненный российской агрессией вред жизни и здоровью при исполнении ими служебных обязанностей, как говорится в законопроекте "О выплате единовременной помощи за вред жизни и здоровью, причиненную вызванными военной агрессией против Украины ранением или гибелью во время прохождения публичной службы, исполнения обязанностей на объектах критической инфраструктуры и осуществления профессиональной журналистской деятельности".
Если раненое лицо получило увечье или контузию вследствие заболевания, связанных с исполнением должностных (служебных, профессиональных) обязанностей в период военной агрессии Российской Федерации против Украины в районах проведения после 24 февраля 2022 года военных (боевых) действий или в районах, подвергавшихся после этой даты бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям, единовременная денежная помощь за вред жизни и здоровью назначается и выплачивается членам их семей.
Размер единовременной помощи за вред жизни и здоровью
- лицам с инвалидностью I группы — 800 тысяч гривен;
- лицам с инвалидностью II группы — 500 тысяч гривен;
- лицам с инвалидностью III группы — 200 тысяч гривен;
- в случае гибели (смерти) – 1 миллион гривен.
Такая выплата начисляется равными частями всем лицам, имеющим право на ее назначение и выплату, по их личному заявлению или заявлению их законных представителей. Заявление можно подавать в течение трех лет после возникновения права на него.
Она назначается независимо от того, получает ли лицо другое единовременную посмощь, компенсацию за вред жизни и здоровью.
По каким причинам человек может оставить помощь
Если гибель (смерть), ранения, увечья, контузия, заболевания, повлекшие инвалидность, являются следствием:
- совершения лицом уголовного или административного правонарушения;
- алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- умышленного причинения телесного повреждения, иного вреда своему здоровью или самоубийству (кроме случая доведения до самоубийства, установленного судом);
- или в случае предоставления заведомо ложных сведений для назначения и выплаты единовременного пособия за вред жизни и здоровью.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лица, пострадавшие в результате войны и оказавшиеся в затруднительном положении, рассчитывают на выплаты.