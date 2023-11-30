Денежная помощь до 1 миллиона гривен: ее получат 3 категории украинцев

Есть условия, при которых деньги не выплатят

Украинцам продолжают начислять социальные выплаты по некоторым обстоятельствам. Некоторые граждане имеют право на выплату, размер которой колеблется от 1 миллиона до 200 тысяч гривен.

На эту денежную помощь рассчитывают работники объектов критической инфраструктуры, государственные служащие и должностные лица местного самоуправления за причиненный российской агрессией вред жизни и здоровью при исполнении ими служебных обязанностей, как говорится в законопроекте "О выплате единовременной помощи за вред жизни и здоровью, причиненную вызванными военной агрессией против Украины ранением или гибелью во время прохождения публичной службы, исполнения обязанностей на объектах критической инфраструктуры и осуществления профессиональной журналистской деятельности".

Если раненое лицо получило увечье или контузию вследствие заболевания, связанных с исполнением должностных (служебных, профессиональных) обязанностей в период военной агрессии Российской Федерации против Украины в районах проведения после 24 февраля 2022 года военных (боевых) действий или в районах, подвергавшихся после этой даты бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям, единовременная денежная помощь за вред жизни и здоровью назначается и выплачивается членам их семей.

Размер единовременной помощи за вред жизни и здоровью

лицам с инвалидностью I группы — 800 тысяч гривен;

лицам с инвалидностью II группы — 500 тысяч гривен;

лицам с инвалидностью III группы — 200 тысяч гривен;

в случае гибели (смерти) – 1 миллион гривен.

Такая выплата начисляется равными частями всем лицам, имеющим право на ее назначение и выплату, по их личному заявлению или заявлению их законных представителей. Заявление можно подавать в течение трех лет после возникновения права на него.

Она назначается независимо от того, получает ли лицо другое единовременную посмощь, компенсацию за вред жизни и здоровью.

По каким причинам человек может оставить помощь

Если гибель (смерть), ранения, увечья, контузия, заболевания, повлекшие инвалидность, являются следствием:

совершения лицом уголовного или административного правонарушения;

алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

умышленного причинения телесного повреждения, иного вреда своему здоровью или самоубийству (кроме случая доведения до самоубийства, установленного судом);

или в случае предоставления заведомо ложных сведений для назначения и выплаты единовременного пособия за вред жизни и здоровью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лица, пострадавшие в результате войны и оказавшиеся в затруднительном положении, рассчитывают на выплаты.