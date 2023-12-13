Деньги на отопление: кто из украинцев претендует на выплату и какие условия

Первое осуществление начисления состоится 20 декабря

Украинцы, подавшие заявление до 1 декабря на денежную помощь для приобретения твердого топлива, получат его уже 20 декабря. Если они не успели сделать это до 1 декабря, то деньги будут начислены позже.

Такой экспериментальный проект был начат государством, как сообщает "Юридический советчик для ВПЛ". Правительство планирует покрыть разницу между реальной минимальной потребностью в твердом топливе (дровах, угле) и ее стоимостью и минимальной потребностью, утвержденной законодательством.

Кто имеет право на выплату и какие обстоятельства для осуществления начисления

Деньги получат:

граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины;

лица, которые в соответствии с украинским законодательством имеют право на льготы и члены их семей, на которых распространяется льгота.

К претендентам на помощь есть ряд требований:

обращение в ПФУ за субсидиями и льготами на покупку твердого топлива в 2023-2024 годах;

приобретение права на получение выплаты жилищной субсидии или льготы на приобретение твердого печного бытового топлива (дров, каменного угля) или получение соответствующих выплат в 2023 году;

получатели должны проживать в жилых помещениях (домах);

не получать коммунальную услугу по поставке тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения);

не использовать природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.

Стоит отметить, что деньги будут поступать через платежную систему "WESTERN UNION".

В то же время получателям данной выплаты со стороны ПФУ следует ожидать проинформирования о необходимости дать согласие на обработку их персональных данных в пределах проекта.

"Лица, которые не успели дать согласие или обратятся по назначению субсидии/льготы после 1 декабря 2023 г., также получат такую дополнительную поддержку, однако в более поздние сроки ", — отмечают в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в правилах оказания помощи для ВПЛ в Украине произойдут изменения в 2024 году.