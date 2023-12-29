Все зависит от другого человека: при каких условиях пенсионер может получить 7 тысяч выплаты

Лицо получит до 70% начисления от заложенной суммы

В Украине существует несколько видов пенсии и один из таких – меценатская. С помощью нее украинцы могут вносить благотворительные взносы в пользу конкретного человека, который уже получает пенсию и имеет счет в ПФУ.

Если какой-то украинец пожертвует 10 000 тысяч гривен, то пожилой человек будет иметь право на 7 000 тысяч гривен. Об этом говорится в Пенсионном фонде Украины.

Как пояснили на веб-портале, благотворительные пожертвования вносятся на спецсчет Пенсионного фонда Украины в соответствии с законом. Пенсионеру выплачивается 70%, а остальная сумма направляется в бюджет Фонда и используется как источник средств для выплаты пенсий ("Об общеобязательном государственном пенсионном страховании").

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"К примеру, если благотворительное пожертвование составляет 10 000 грн, пенсионер получит 7000 грн", — говорится в сообщении.

Следует заметить, чтобы произвести такое начисление, необязательно в Пенсионный фонд. Такую операцию можно сделать с помощью веб-портала услуг ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2024 году состоится второй этап надбавки, предусмотренной проектом от ВПП ООН.