Цена за неделю упала на 23%: один из популярных в Украине овощей постепенно дешевеет

На то есть свои причины

Если к концу декабря 2023 года максимальная отпускная стоимость моркови составляла 15 гривен, то в начале января этого года она снизилась до 12 гривен. Это обусловлено продажей большого предложения моркови из хранилищ из-за ухудшения ее качества.

Как сообщают аналитики проекта East-fruit, хоть и количество моркови на рынке увеличилось, однако темп сбыта остается малым. За неделю стоимость этого корнеплода снизилась на 23%.

"Основной причиной снижения отпускных цен в сегменте моркови стало увеличение предложения этих корнеплодов на рынке. По словам производителей, качество моркови в хранилищах начало ухудшаться, и большинство из них приняло решение начать распродажу этой продукции до наступления холодов, поскольку у многих фермеров возникают проблемы с дальнейшим хранением этой продукции", — объясняют на сайте.

По словам специалистов, в настоящее время морковь стоит в среднем на 43% меньше по сравнению с декабрем 2022 года.

Однако есть вероятность резких изменений на рынке, в частности, во второй декаде текущего сезона. Если, по словам экспертов, качество моркови, которая есть сейчас, ухудшится, то предложение овоща на рынке может существенно сократиться.

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