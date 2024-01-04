Купить или работать? Как действовать, если время на пенсию, а страхового стажа не хватает

Объяснение дала экспертка

Для выхода на пенсию в 2024 году 60-летнему человеку нужно иметь 31 год страхового стажа. В случае, если у украинца нет количества необходимых лет, то следующий шанс нужно ждать в 63 или 65 лет.

Начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад во время брифинга объяснила, как действовать, если лицу не хватает несколько месяцев стажа для выхода на пенсию.

Какие есть в Украине условия для выхода на отдых

По словам Рад, пожилой человек в 2024 году может иметь пенсию в 60 лет, если его количество лет страхового стажа составляет 31. Если же в 60-летнем возрасте необходимый страховой стаж не приобретен, то право на отдых возникнет при достижении более позднего возраста.

Однако не надо ждать 63 года, чтобы выйти на пенсию,:

если лицо будет официально трудоустроено и приобретет нужные месяцы страхового стажа;

если на имя лица заключить договор о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование и уплачивать в течение трех месяцев добровольные взносы в размере не менее минимального страхового взноса.

Следует отметить, что с января 2024 года минимальная заработная плата будет составлять 7100 грн, следовательно, минимальный страховой взнос — 7100 х 22% = 1562 грн.

Поэтому, как количество необходимых лет будет "куплено", пожилой человек может обратиться для назначения выплаты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие надбавки могут получить украинцы, получающие пенсию по возрасту.