На курс будут влиять две вещи: появился прогноз по доллару в Украине на 2024 год

Банкир рассказал, вырастет ли валюта

Начало января принесло в Украину значительный рост цен на американскую валюту. Эксперты прогнозируют, что в течение этого года НБУ будет пытаться держать курс доллара и регулировать валютный рынок посредством продажи или покупки партий иностранной валюты.

Как говорит Глава Национального Банка Украины Андрей Пышный в эфире телемарафона, колебания на межбанке и в обменниках будут зависеть от влияния внешних факторов — сезонность или изменения внутри рынка. В 2023 году произошла одна из главных причин изменения показателей, а именно переход от фиксированного к управляемому гибкому курсу.

По его словам, Нацбанк ставит своей целью удерживать курсовую стабильность, а также популяризировать гривну.

"НБУ будет присутствовать на валютном рынке и сглаживать чрезмерные и опасные колебания", — говорит банкир.

В прошлом году произошло одно важное событие – переход от фиксированного к управляемому гибкому курсу. В то время разница между курсами была существенная, поэтому еще вызвало резкие колебания на рынке.

"Если эта разница существенна, возникает арбитраж, спекуляции и невозможность обеспечить курсовую устойчивость и, что важно, формировать ожидания стабильности", — объясняет Пышный.

Как объясняет он, прогноз по курсу американской валюты делать бессмысленно. Однако гривневые сбережения принесут доход. К тому же валютные депозиты все равно будут прибыльными.

Курс доллара в Украине на 11 января

По данным портала "Минфин", в среду, 11 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,50 грн (покупка) и 39,15 (продажа). Наличный курс — 39,0 (покупка) и 39,15 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 38,19 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему в Украине происходит истерия по поводу старых и новых долларов.