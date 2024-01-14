Колебания или стабильность? Чего украинцам ждать от курса доллара в ближайшие дни

Эксперт сделал прогноз по курсу доллара с 15 по 21 января

На следующей неделе ситуация на валютном рынке Украине будет постепенно "приходить в себя" после декабрьского напряжения. В настоящее время главный фактор, который будет существенно влиять ситуацию, — это объем и ритмичность макрофинансовой помощи.

Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Об этом пишет РБК-Украина. По его словам, баланс на межбанке повлияет на ситуацию на наличном рынке, ведь с введением режима "управляемой гибкости" курсообразование на наличном рынке происходит с учетом межбанка с добавлением незначительного процента прибыли.

"В то же время можно констатировать, что, несмотря на определенные признаки девальвации гривны, уже в январе Национальный банк Украины вернется к эффективной тактике мягкого вмешательства на рынок через валютные интервенции для достижения баланса между спросом и предложением", — сказал он.

Ожидается, что в период с 15 по 21 января курсовой коридор составит 38-38,6 грн/доллар и 39-40,5 грн/евро. На наличном рынке коридор валютных колебаний будет в пределах 38,5-39,5 грн/доллар и 39-41 грн/доллар, ежедневные курсовые изменения не превысят 0,5-0,6 грн.

"Таким образом, на следующей неделе можно рассчитывать на то, что рынок вернется к трендам декабря, суть которых заключается в постепенном приближении курсов межбанка и наличного рынка и создании предпосылок к единому курсу валют. Также важно будет сохранение и соблюдение баланса между спросом и предложением. Следовательно, все курсовые изменения будут происходить с учетом равновесия между покупателями и продавцами валюты", — подчеркнул Лесовой.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня,14 января, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 38,20 грн (покупка) и 38,90 (продажа). Наличный курс — 38,80 (покупка) и 38,90 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 37,99.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев рассказал, когда украинцам стоит ждать изменений курса доллара.