В Днепре женщина пыталась убить себя и ребенка — годовалый малыш смертельный укол не пережил

Бабушка мальчика пыталась его реанимировать.

В городе Днепр 39-летняя мать ребенка в возрасте 1 год 7 месяцев решила покончить жизнь самоубийством, поэтому уколола сильнодействующие лекарства себе и маленькому сыну.

Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области.

Сообщение о трагедии правоохранители получили в четверг, 9 сентября, от работников местного медицинского учреждения.

Пострадавшего мальчика направили в больницу с острым отравлением лекарственными препаратами. Медикам так и не удалось спасти ребенка и он умер. Что касается матери, которая сделала смертельный укол, пока она находится на больничной койке.

Первой, кто узнал об инциденте, стала бабушка умершего мальчика, которая пришла домой и увидела ребенка и мать без сознания. Рядом она нашла предсмертную записку, а также остатки от медикаментов. Женщина вызвала скорую помощь и пыталась спасти мальчика, однако он все же умер в больнице.

Следователи местного отделения полиции №4 открыли уголовное производство по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).

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