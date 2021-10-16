Укр

Неадекватный водитель в Днепре "ушатал" столб и набросился на полицейского (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Ауди влетела в столб боком. Новость обновлена 16 октября 2021, 08:09
Ауди влетела в столб боком.

Авария произошла около полуночи.

В Днепре на улице Набережная Победы в районе пересечения с улицей Мандрыковской автомобиль Audi под управлением водителя-мужчины занесло на дороге и он врезался в фонарный столб. После ДТП водитель был во взбудораженном состоянии и, впоследствии непродолжительной ссоры, кинулся на одного из патрульных с кулаками.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Днепр оперативный".

В сеть попали видеокадры с камеры наблюдения на Набережной — судя по таймкоду до полуночи оставалось пять минут. Также видео выложили очевидцы.

Обратите внимание — на видео присутствует ненормативная лексика.

От столкновения со столбом водитель автомобиля "Ауди", видимо, пострадал не столь серьезно — он громко пререкался с патрульными, обвинял одного из них, в том, что он к нему прикоснулся и оскорблял.

"Если ты мусор, то сиди молча", — кричал водитель на месте ДТП.

В итоге он ударил полицейского по лицу. Мужчину скрутили и увели.

Ранее "Телеграф" писал про ДТП, которое на Закарпатье унесло четыре жизни. Водитель врезался в эвакуатор, который готовился увозить машину, пострадавшую в аварии в том же месте ранее.

Теги:
#ДТП #Днепр #Драка с полицейскими
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