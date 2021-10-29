В Днепре нашли убитого рыбака в багажнике авто (фото)

Тело погибшего нашел сын.

Отправился на рыбалку и не вернулся. В Днепре в багажнике авто нашли труп — мужчина утром отправился половить рыбу. Когда он не вышел на связь, его отправился искать сын. Он и обнаружил тело вечером 28 октября.

Об этом сообщает сайт Информатор.

Согласно их данным 57-летний мужчина отправился на рыбалку утром в день трагедии, после этого родные не могли с ним связаться. Вечером сын погибшего начал разыскивать пропавшего отца своими силами. В районе улицы Набережная Заводская близ лодочной станции "Коммунаровец" он разыскал автомобиль Nissan в котором обнаружил тело.

Погибшего нашли в багажнике

Днепрянин отыскал тело в багажнике около 20:50. По данным издания, у погибшего часть головы была в крови. На месте работали правоохранители и криминалисты.

Лодочная станция на улице Набережной Заводской

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Сумах застрелили активиста из "Правого сектора" — в организации считают, что это связанно с его деятельностью и обвиняют "любителей русского мира". Стрельба произошла возле дома погибшего на глазах у его супруги. Ранее ему угрожали.

На Днепропетровщине также продолжается расследование смерти Андрея Павлова, брата погибшего мэра Кривого Рога. Константин Павлов застрелился за два месяца до гибели брата.