"Паровозик": в Днепре нелепо столкнулись сразу четыре машины (видео момента)

В области почти на 20% увеличилось количество аварий.

В Днепре на улице Набережная Заводская столкнулись сразу четыре автомобиля.

Видео аварии разместил Телеграм-канал "Днепро-оперативный".

На кадрах с камеры видно, что водитель последнего авто — Lanos врезался в Renault, тот в KIA, а KIA в Hyndai. В комментариях к видео предположили, что причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции между транспортными средствами.

Обошлось без серьезных травм.

Напомним, что дистанция между транспортными средствами четко не регламентирована в ПДД и должна быть безопасной с учетом трафика на дороге, скорости движения и состояния машины.

В Днепропетровской области, согласно полицейской статистике за первые девять месяцев этого года наблюдается увеличение количества аварий в сравнении с предыдущим почти на 20% (на более чем 1,5 тысячи случаев). При этом количество ДТП с травмированными и погибшими уменьшилось.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре водитель врезался в столб, а затем набросился на патрульного с кулаками.

Также в городе не справился с управлением водитель маршрутки — ее "закружило" на Амурском мосту. Момент инцидента попал на видео.