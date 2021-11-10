Укр

"Паровозик": в Днепре нелепо столкнулись сразу четыре машины (видео момента)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
226
ДТП в Днепре сняли на видео. Новость обновлена 10 ноября 2021, 10:47
ДТП в Днепре сняли на видео.

В области почти на 20% увеличилось количество аварий.

В Днепре на улице Набережная Заводская столкнулись сразу четыре автомобиля. 

Видео аварии разместил Телеграм-канал "Днепро-оперативный". 

На кадрах с камеры видно, что водитель последнего авто — Lanos врезался в Renault, тот в KIA, а KIA в Hyndai. В комментариях к видео предположили, что причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции между транспортными средствами. 

Обошлось без серьезных травм.

Напомним, что дистанция между транспортными средствами четко не регламентирована в ПДД и должна быть безопасной с учетом трафика на дороге, скорости движения и состояния машины. 

В Днепропетровской области, согласно полицейской статистике за первые девять месяцев этого года наблюдается увеличение количества аварий в сравнении с предыдущим почти на 20% (на более чем 1,5 тысячи случаев). При этом количество ДТП с травмированными и погибшими уменьшилось.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре водитель врезался в столб, а затем набросился на патрульного с кулаками. 

Также в городе не справился с управлением водитель маршрутки — ее "закружило" на Амурском мосту. Момент инцидента попал на видео.

Теги:
#ДТП #Авария #Днепр
Коронавирус в Украине продолжает распространятся
Украина
Вдвое обгоняем Индию и Румынию: Украина третья в мире по смертности от коронавируса
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине продолжает распространятся
Вдвое обгоняем Индию и Румынию: Украина третья в мире по смертности от коронавируса
Дата публикации
Категория
Утро на границе Польши и Беларуси.
Сотни попыток прорыва и напуганные стрельбой мигранты : что происходит на границе Польши и Беларуси (видео)
Дата публикации
Категория
Так выглядит теперь выход из станции метро Дворец спорта
Парковка у метро: кто превратил городскую землю у станции "Дворец спорта" в частную стоянку
Дата публикации
Категория
Маски обязательно носить в общественных местах.
Госпитализации выросли вдвое: хроники пандемии коронавируса на 10 ноября
Дата публикации
Категория
Николай Харьковский, устроивший смертельное ДТП
Адвокат потерпевших о заключенном Коле Харьковском: Никакой вины и раскаяния