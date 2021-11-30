Укр

Машина от удара трижды прокрутилась: таксист устроил фееричную аварию ночью в Днепре (фото и видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Последствия ДТП для автомобиля такси. Новость обновлена 30 ноября 2021, 08:46
Последствия ДТП для автомобиля такси.

Одни из автомобилей врезался в остановку транспорта и вылетел на тротуар.

В Днепре ночью на перекрестке улиц Уральская и Рабочая произошло ДТП. Очевидцы сообщают, что машина Nissan службы такси Opti пересекала перекресток на мигающий желтый. В это же время на пересечении проезжих частей проезжала Skoda. Машины столкнулись. 

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы. 

От удара таксиста отнесло в остановку и он снес отбойники. Также машина вылетела на тротуар и зацепила конструкцию самой остановки, разбив стекло.

Место ДТП на карте
Место ДТП на карте

Второе авто закрутило и оно сделало несколько полных оборотов. Отмечается, что водитель такси пересекал перекресток на высокой скорости — остановиться удалось после столкновения лишь через 40 метров. На видео видно, что за несколько секунд до момента аварии водителю Skoda включился зеленый сигнал светофора.

В момент аварии на остановке общественного транспорта не было людей — ДТП произошло в ночное время суток. Предварительно — оба водителя уцелели в столкновении. 

Ранее "Телеграф" писал про масштабную аварию на трассе близ Одессы. В тройном ДТП погиб человек. 

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#ДТП #Днепр #Такси
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