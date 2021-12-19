В Днепропетровской области на шахте травмировались трое горняков: что известно об их состоянии

Трагедия произошла во время выемки угля из-за разрыва крепления цепи на комбайне

В Днепропетровской области трое горняков получили травмы на шахте "Днепровская", которая находится в Терновке. Несчастный случай произошел под землей.

Как передают на странице ДТЭК Днепровского шахтоуправления, инцидент произошел утром в субботу, 18 декабря.

Отмечается, что горняки получили травмы в результате разрыва крепления тяговой цепи добывающего комбайна, когда производилась выемка угля. Троих мужчин, которые работали в скамье номер 1101, достали на поверхность живыми, оказали первую медицинскую помощь и доставили в Павлоградскую больницу.

Шахта находится в городе Терновка.

О состоянии рабочих известно, что двое мужчин находятся в реанимационном отделении. Одному была проведена операция на руке, а второй находится на общем медикаментозном лечении. Относительно третьего пострадавшего — его направили в Днепропетровскую областную больницу, где провели операцию на лице. Состояние последнего работника оценивают как стабильно тяжелое, но находится мужчина в сознании.

Обстоятельства несчастного случая на шахте "Днепровская" выясняет специально созданная комиссия.

Напомним, что за минувшие сутки был еще один трагический случай с горняком на шахте "Надежда" во Львовской области — на глубине более полукилометра обрушилась порода, в результате чего погиб один шахтер.