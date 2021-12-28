В Днепре камеры запечатлели посреди улицы необычного "моржа" (видео)

Городской житель весьма специфично отреагировал на свежевыпавший снег

В Днепре неизвестный мужчина стал героем дня после того, как попал в объективы камер наблюдения в качестве "моржа". Посреди белого дня он остановился на улице и начал обтираться снегом.

Роликом с места событий поделились 26 декабря в Telegram-канале "Днепр оперативный".

Сообщается, что инцидент произошел на Слобожанском проспекте. Настолько большое количество снега порадовало днепрян впервые за несколько дней, поэтому, кажется, закаленный человек решил вновь проверить свой организм на выдержку.

Сняв верхнюю одежду, мужчина аккуратно сложил ее возле чужой машины, несколько раз мощно обтер торс снегом, сделал разминку, а затем отправился восвояси.

Что примечательно, камеры дальше запечатлели его и дальше с голым "верхом" — несмотря на минусовую температуру на улице.

В соцсетях уже шутят о том, что мужчина просто мог забыть или не успеть принять дома душ. Некоторые также смеются, что можно было бы выбрать для снежных "ванн" и место почище.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о менее экстремальном, но все же впечатляющем времяпровождении одесских "моржей", которые в конце ноября устроили благотворительный заплыв в Черном море. Сообщалось, что температура воды и воздуха примерно совпадала, колебаясь в районе 10-11 градусов Цельсия.