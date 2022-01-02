Укр

В Днепропетровской области загадочно скончалась 3-месячная девочка

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Причины смерти выясняет полиция Новость обновлена 02 января 2022, 14:35
Причины смерти выясняет полиция

Девочка в момент смерти была в своей кроватке.

В городе Першотравенске (Днепропетровская область) полиция расследует загадочную смерть 3-месячного ребенка.

Об этом информирует местное издание "Днепр Час", которому о происшествии стало известно из собственных источников.

По имеющейся информации, трагедия произошла в одной из многоэтажек на улице Кобзаря.

Женщина 2001 года рождения обнаружила свою мертвую дочь в ее кроватке. О причинах гибели ребенка не сообщается, в настоящее время правоохранители устанавливают все детали происшествия.

Как сообщалось ранее, утром 1 января сразу в двух заброшенных зданиях Днепра обнаружили трупы мужчин. Известно, что один из них выпивал там в компании своего товарища, а затем по непонятным причинам умер, пока его товарищ "прилег отдохнуть". О смерти другого мужчины известно меньше, его обнаружила утром жена, которая и сообщила полицейским о случившемся, очевидцы сообщили, что у погибшего на лице был большой синяк.

Тем временем в Кривом Роге пьянка на остановке возле местной больницы переросла в конфликт, в результате которого один из участников достал пистолет и выстрелил в голову 20-летнему парню. Рана оказалась смертельной.

Теги:
#Полиция #Днепропетровская область #Смерть #Першотравенск
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