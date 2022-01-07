"На халяву и уксус...": в Днепре массово воруют ершики из общественных туалетов (фото)

Факты вандализма в городе считают далеко не единичными явлениями

В Днепре вандалы соблазнились общественными туалетами: разрисовывают стены баллончиками, разбрасывают мусор и бумагу, ломают пеленальные столики, а сейчас начали массово воровать ершики.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил заместитель городского головы города Михаил Лысенко.

По словам заммэра, только за последний год на улицах Днепра было установлено полтора десятка современных общественных туалетов для бесплатного пользования. Уборные оснащены всем необходимым – от бумаги до мыла. Но недобросовестные жители города систематически совершают акты вандализма в туалетах: разрисовывают, уничтожают, обворовывают и даже пытаются поджечь их.

Общественный туалет города Днепра

Разрисованные баллончиком стены в общественном туалете

В последние дни с уборных массово начали пропадать ерши для мытья унитазов. Когда на место украденного предмета ставят новый, он также исчезает спустя небольшой промежуток времени.

Неизвестные устраиваюсь настоящий хаос в туалетах, пренебрегая работой уборщиц

"Безумно интересно, каким образом осуществляется транспортировка ершиков в жилье их угонщика? В сумку и потом путешествие в общественном транспорте? Реально, очень интересно", — говорится в тексте публикации.

Напоследок чиновник отметил, что кражи ершиков в Днепре уже стали систематическими и происходят по два раза в неделю в каждом новоустановленном туалете.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Днепре в квартиру залетела летучая мышь: животное выпало из вентиляционного отверстия в ванной комнате. Хозяева жилья не растерялись и сразу позвонили на спецлинию Службы "101", призвав спасателей помочь в вылове летучей мыши. К счастью, она осталась невредима.