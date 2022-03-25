На Днепропетровщине помогают с бесплатными протезами конечностей – с начала года их установили уже 188 пациентам

После установления протеза или ортеза пациенты проходят реабилитацию в больнице, действующей на заводе

В 2022 году на Днепропетровском протезно-ортопедическом предприятии помогли возобновить движение конечностей 188 пациентам. Об этом сообщила Днепропетровская областная военная администрация.

В сообщении ОВА говорится и о том, что также 452 человека получили ортопедическую обувь. "Изготовление протезов и ортезов, консультации специалистов и последующая реабилитация в стационаре – бесплатные", – рассказали в обладминистрации.

На Днепропетровском протезно-ортопедическом предприятии помогают всем категориям пациентов – пострадавшим воинам, детям и взрослым с инвалидностью. На предприятие обращаются из Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской областей.

"Соединяем 75-летний опыт с новыми технологиями. Современные комплектующие получаем из Германии, Австрии и других стран", – отметил директор Днепропетровского протезно-ортопедического предприятия Алексей Штанько.

Кроме протезов рук и ног, на Днепропетровском протезном заводе производят ортезы, фиксирующие поврежденные конечности, а также медицинские корсеты на грудной, поясничный и крестцовый отдел позвоночника.

После установки протеза или ортеза пациенты проходят реабилитацию в больнице, действующей на заводе.

Предприятие предлагает всем, кто нуждается в такой помощи, обращаться по телефонам: 091 340 18 51; 056 720 95 03; 050 450 72 13; 068 462 34 13.