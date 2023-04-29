"Вырастить детей, потерявших родных из-за войны — наша обязанность", — волонтер Яровая

Днепропетровская ОВА и ОО "Мрия детей Украины" договорились о помощи детям, лишенным родительской опеки в результате войны

Заместитель руководителя Днепропетровской ОВА Ирина Грицай и волонтер, глава Общественной организации "Мрия детей Украины" Дана Яровая во время визита Яровой на Днепропетровщину провели рабочую встречу и договорились о сотрудничестве с дальнейшим подписанием Меморандума. Речь идет прежде всего о помощи детям, лишенным родительской опеки в результате российско-украинской войны.

"Вырастить таких детей, поддержать их, помочь им встать на ноги — наша общественная обязанность", — отметила Яровая.

Глава ОО "Мрия детей Украины" Дана Яровая во время визита на Днепропетровщину

По ее словам, сейчас более 30% заявителей ОО "Мрия детей Украины" как раз с Днепропетровщины. Также Днепропетровская область среди регионов Украины приняла больше всего внутренне перемещенных лиц.

"Органы государственной власти, представители бизнеса, общественность, каждый украинец должны работать совместно и слаженно, как единый механизм. Только так, с максимальной консолидацией усилий на всех уровнях помощь детям, лишенным родительской опеки из-за войны, будет по-настоящему эффективной", — уверяет глава ОО "Мрия детей Украины".