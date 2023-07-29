Ракетный удар по Днепру: как сейчас выглядит пострадавший жилой комплекс изнутри

К счастью, обошлось без жертв

Вечером 28 июля россия нанесла ракетный удар по Днепру, в частности ракета прилетела в многоэтажку. В сети появились фото и видео, как после атаки дом выглядит изнутри.

Кадры опубликовал "Информатор".

Взрывы прогремели в 20:34, под удар попало также админздание, где вспыхнул пожар. Повреждены еще четыре жилых дома рядом: одна высотка, остальные – двухэтажные. Зацепило также три административных сооружения и семь автомобилей.

Самое главное — к счастью, обошлось без жертв. Эта часть дома еще не заселена. При этом в ходе атаки пострадало девять человек, среди которых двое детей.

Как уточнили в Генштабе ВСУ, россияне ударили по Днепру двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Около трех часов ночи поисково-спасательные работы были завершены. Территорию начали приводить в порядок работники коммунальных служб.

Как сообщал "Телеграф", мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что россияне в третий раз выстрелили "Искандерами" в пустое здание СБУ и в жилой дом рядом. К счастью, в нем не было жильцов, потому что это "вторая очередь" под продажу.