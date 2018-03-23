Вид тюремных камер широко варьируется от страны к стране.

Вид тюремных камер широко варьируется от страны к стране. Например, заключенные в Норвегии имеют доступ к музыкальным инструментам, DVD-дискам и видеоиграм. Между тем, в Малави типичная камера похожа на место для забоя скота и заполнена десятками заключенных. Широкий спектр условий отражает то, как каждая страна относится к своим преступникам, и поднимает вопрос о том, предназначена ли тюрьма для наказания или их реабилитации. Читайте дальше, чтобы увидеть, как выглядят тюремные камеры по всему миру.