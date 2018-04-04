Белоснежная квартира в северной Италии.

Элегантная белоснежная квартира, спроектированная студией Andrea Trebbi architetto, расположена в Риччоне, Италия — городе, привлекающем летом множество туристов благодаря своей разнообразной ночной жизни. Абсолютно минималистичный стиль интерьера с преобладанием прямых линий и простых форм, несмотря на обилие белого цвета не создаёт ощущения внутреннего холода. Приятную атмосферу квартиры во многом обеспечивают красивые деревянные полы, привносящие тёплую ноту. Гостиная, с кожаными диванами в очень светлых тонах, отражается в зеркальной стене, зрительно удваивающей пространство комнаты. Кухня, оборудование которой скрыто за белыми рифлёными панелями, создаёт впечатление помещения, где всё содержится в идеальном порядке.