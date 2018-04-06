Отличный комфортный домик для отдыха в горах.

Лесной дом от архитектора Чу Ван Донг расположен в живописных горах на севере Вьетнама. Целью данного проекта является создание простого временного жилья с недорогим и лёгким строительством. Постройка предоставляет пространство для двух человек, желающих получить опыт жизни на лоне природы. Доски из сосновой древесины послужили основным материалом для жилища. Архитектор надеется, что результатом его труда будут новые заказы подобных временных жилых объектов, ссылаясь на их преимущества в простоте строительства и низкой стоимости.