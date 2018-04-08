Уютный домик, в котором можно обрести полный покой.

Небольшой деревянный домик разместился между деревьями на высоком лесистом участке с видом на расположенное внизу озеро Флатхед. Дом частично опирается на естественный скальный выступ, частично — на высокие стойки. Это дом для временного пребывания, фактически — лесная дача. Здесь есть гостиная с балконом, спальня, небольшая кухня и санузел с душем. В результате получилось отличное место для тихого отдыха и наблюдения за миром природы: озером, окрестным сосновым лесом и особенно за орлами и скопами, чьи гнезда поблизости.