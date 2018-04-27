Само название беседки намекает на один из способов времяпрепровождения в ней.

Само название беседки намекает на один из способов времяпрепровождения в ней. Но в таких беседках, как представлены ниже можно заниматься чем угодно! Беседку можно дополнить жаровней, превратив в подобие летней кухни, устроить в ней спальное место или даже бассейн. Беседка с раздвижными стеклянными стенками может заменить гостевой домик. Повесьте в беседке гамак или качели, и вам вовсе не захочется куда-нибудь уходить. Выбирайте вариант, который подойдет именно для вас.