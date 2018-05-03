Эти жилые комплексы выглядят как декорации к утопическому фильму, поражая своей невообразимой архитектурой.

Париж это не только Нотр-Дам и Эйфелева башня, ведь помимо них в самом знаменитом городе планеты есть на что посмотреть. Французский фотограф Лоран Кроненталь (Laurent Kronental) уже в течение четырёх лет документирует жизнь пожилых людей, живущих в забытых крупных жилых проектах Парижа, построенных между 1950-х и 1980-х годами. Когда-то в этих проектах архитекторы пытались изобразить архитектуру будущего, выражая её в необычном модернистском стиле. Поэтому эти жилые комплексы выглядят как декорации к утопическому фильму, поражая своей невообразимой архитектурой.