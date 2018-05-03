Акваскейпинг (Aquascaping) - искусство организации дизайна аквариума путём создания оригинальных композиций.

Акваскейпинг (Aquascaping) - искусство организации дизайна аквариума путём создания оригинальных композиций. Этот вид прикладного искусства имеет множество стилей и должен создаваться в соответствии с определёнными правилами. Акваскейпинг очень трудоёмкий и сложный процесс, ведь чтобы создавать аквариумные ландшафты недостаточно иметь хорошую фантазию, также нужно обладать большими знаниями в области биологии, быть хорошим фотографом, дизайнером и иметь запас немалого терпения!