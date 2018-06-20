Необычные, нестандартные, экономически выгодные люстры своими руками - таких точно ни у кого нет.

Необычные, нестандартные, экономически выгодные люстры своими руками - таких точно ни у кого нет. DIY-движение уже давно тесно связано с созданием дизайнерских неповторимых новых вещей из остатков старого хлама. Это отличный способ повторно использовать вещи, которые в противном случае уже смело можно выкидывать на мусорку и свалку истории. Но можно и не выкидывать эти, казалось бы, отслужившее свое вещи, а сделать из них уникальные эксклюзивные самодельные лампы и люстры, которые будут создавать красивую и оригинальную подсветку в доме. Создание этих проектов предусматривает работу различного уровня квалификации, но если человек имеет творческую жилку и горит желанием сделать что-то оригинальное своими руками, то из этого набора предложений можно выбрать наиболее подходящее изделие.