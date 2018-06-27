За примитивизм и куклы из помойки.

Им всем за шестьдесят. И они не всегда малообеспеченные люди. Им надоела пьянь и грязь под окнами и они хотят сделать мир лучше. С помощью того, что есть под рукой и так как они видят. Их можно осуждать за отсутствие вкуса и за детский сад, который они делают под окнами. За примитивизм и куклы из помойки. За инфантильные идеи и даже за то, что одинокие связанные игрушки воспитывают не лучшие качества в детях. Но это красота в их понимании. Это проблема общества, а не конкретных людей.