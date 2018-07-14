В предгорьях Ашленда расположилось «Ранчо сияющей руки» - дом, который подойдет как для королевской семьи, так и для волшебника Гарри Поттера.

Драконы, битвы и смелые приключения! Красота фантастических романов заключается в том, что они могут перенести вас в другие миры. Но что, если бы вы могли жить в другом мире? Художник и дизайнер интерьеров из Орегона Эд Бемис сумел сделать это возможным. В предгорьях Ашленда расположилось «Ранчо сияющей руки», причудливый дом, который настолько детально проработан, что подойдет как для королевской семьи, так и для волшебника Гарри Поттера!