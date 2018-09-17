Лента шибори: роскошные украшения ручной работы (Фото)

Шибори - это шелковая лента, которую окрашивают вручную, но особенность в том, что ее скручивают при окрашивании. В результате получается гофрированная лента с переливами. Двух одинаковых лент не существует. В этой ленты японские корни, но ценят ее во всем мире. Мастерицы создают кулоны, колье, серьги, броши, браслеты и не только.

Создавая украшение для красоты и скрытия швов используют камни, жемчуг, бисер, кристаллы, сутаж. Опытные мастера даже используют камни Swarovski. Любители ручной работы и освоения новых техник обязаны попробовать пошить своими руками подобное украшение. Это не только интересно, но и очень красиво.