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Лента шибори: роскошные украшения ручной работы (Фото)

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Колье из ленты шибори
14:29 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Яркий украшение из ленты шибори сделают вас неотразимыми.

Шибори - это шелковая лента, которую окрашивают вручную, но особенность в том, что ее скручивают при окрашивании. В результате получается гофрированная лента с переливами. Двух одинаковых лент не существует. В этой ленты японские корни, но ценят ее во всем мире. Мастерицы создают кулоны, колье, серьги, броши, браслеты и не только.

Создавая украшение для красоты и скрытия швов используют камни, жемчуг, бисер, кристаллы, сутаж. Опытные мастера даже используют камни Swarovski. Любители ручной работы и освоения новых техник обязаны попробовать пошить своими руками подобное украшение. Это не только интересно, но и очень красиво.

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Все по теме:

Swarovski, Мастерица, Ручная работа, Сутаж, Творчество, Украшение, Шибори.
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