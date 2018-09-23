Современный частный дом в Вильнюсе.

Архитектурное бюро Laurynas Žakevičius реализовало проект частного дома в Вильнюсе, Литва. Резиденция площадью 195 квадратных метров построена на уютном зелёном участке, заросшем старыми соснами. Авторы проекта превратили старый дом без особой архитектурной ценности в современный особняк. Изначально, заказчик хотел сохранить хотя бы часть оригинальной постройки, однако в процессе работ выяснилось, что оно того не стоило, так как её качество оставляло желать лучшего. Новый особняк для семьи из трёх человек обрёл совершенно иной образ и представляет собой композицию из пересечённых кубических объёмов разных размеров и высот. Снаружи дом имеет деревянную обшивку чёрного цвета.