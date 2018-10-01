Мы подобрали несколько замечательных идей для стильного дизайна как маленьких, так и больших кухонь.

У многих женщин после основной работы начинается вторая смена на кухне. Готовить для родных — настоящее удовольствие, несмотря на усталость. И так хочется, чтобы в кулинарной мастерской были созданы условия для сотворения вкусных шедевров: все ингредиенты под рукой, шкафчики функциональные и вместительные, а дизайн вдохновляющий. Именно поэтому ремонту кухни следует уделить особое внимание, ведь здесь мы и работаем, и отдыхаем одновременно.