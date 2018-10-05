Милый дом в Австралии, который удивляет своим шармом.

Милый дом в Австралии, который удивляет своим шармом. Этот миниатюрный домик построен примерно в часе езды от аэропорта Тулламарин. Пейзаж за время пути меняется от жилых посёлков к пастбищным землям и небольшим сельским общинам. Пунктиром вдоль дороги появляются старые сельскохозяйственные постройки и дома ранних поселенцев. Это простые, почти примитивные структуры являются неотъемлемой частью местного ландшафта. Ностальгия по этой связи между землей и зданием явилась руководящим принципом для этого дома и сарая.