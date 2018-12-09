Старые дома, в которые уже давно не ступала нога человека (Фото)

Я фотографировала заброшенные дома за полярным кругом в Норвегии в течение нескольких лет, – рассказывает Бритт Мари Бай. – Проведя так много времени на севере, я полностью влюбилась в непредсказуемую погоду, живописные пейзажи, ослепительный и постоянно меняющийся свет, радушие людей и бесконечные возможности. Поэтому я переехала! Я продала свою квартиру, попрощалась с семьёй и друзьями и начала новую жизнь в Арктике.