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Среда, 12.12.2018
Самая лучшая квартира в мире: победителем стал украинский дизайнер (Фото)
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Самая лучшая квартира в мире: победителем стал украинский дизайнер (Фото)

Интерьер квартиры, разработанный украинским дизайнером Сергеем Махно, назван лучшим в одной из номинаций престижного Международного конкурса The Architecture Master Prize. Именитое жюри по достоинству оценило необычный проект, в котором тонко сочетаются японский минимализм и украинская эстетика, особо отметив экологический подход в использовании материалов и своеобразное внимание к искусству. Мы тоже заглянули внутрь самой красивой квартиры, и, как оказалось, там действительно есть, на что посмотреть и чему удивляться.
novate.ru
Фото: pixabay.com
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Киев, Квартира, Интерьер, Дом, Стиль, Дизайнер, Жюри, Дизайн, Сергей Махно.
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