Самая лучшая квартира в мире: победителем стал украинский дизайнер (Фото) Интерьер квартиры, разработанный украинским дизайнером Сергеем Махно, назван лучшим в одной из номинаций престижного Международного конкурса The Architecture Master Prize. Именитое жюри по достоинству оценило необычный проект, в котором тонко сочетаются японский минимализм и украинская эстетика, особо отметив экологический подход в использовании материалов и своеобразное внимание к искусству. Мы тоже заглянули внутрь самой красивой квартиры, и, как оказалось, там действительно есть, на что посмотреть и чему удивляться.