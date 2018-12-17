Как сделать ремонт квартиры за один день (Фото)

Многим родителям взрослых детей до боли знакома ситуация, когда их чада покидают родной дом, переезжая на съемное жилье. Естественно, не всегда получается снять "апартаменты" в надлежащем состоянии, поэтому молодежь стремится придать им достойный вид, а родители с готовностью им в этом помогают. Как кухню в плачевном состоянии всего лишь за 1 сутки превратили в место, где непременно захочется приготовить что-нибудь вкусненькое и всегда будет приятно пообедать или пообщаться за чашкой чая с друзьями.