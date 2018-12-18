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Интересные идеи по обустройству маленькой кухни

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Интересные идеи по обустройству маленькой кухни
09:59 Сегодня Телеграф novate.ru Фото: pixabay.com

Самое посещаемое место в квартире - это кухня, поэтому она должна быть уютной и комфортной.

Для ее обустройства понадобится немало фантазии и мастерства, в особенности если кухня совсем крошечная, ведь очень непросто превратить ее в многофункциональную, удобную и конечно же эстетическую зону. Для того, чтобы эти мечты воплотить в реальность, мы подобрали интересные дизайнерские решения, которые помогут справиться с этой нелегкой задачей.

Варианты интерьера современной мини-кухни

В современном мире существуют неограниченные возможности для преобразования даже самых маленьких площадей

Зеркальные фасады мебели или фартук в рабочей зоне

Всем известна хитрость с зеркальными поверхностями, которые могут создавать невероятные пространственные иллюзии. Конечно же, зеркала на кухне - очень проблемный элемент в плане содержания его в идеальной чистоте, но поверьте, полученный результат вас просто сразит.

Необязательно делать всю стену от пола до потока в зеркалах, достаточно будет и нескольких зеркальных вставок на дверцах фасадов мебели, большого зеркала в столовой зоне или плитки на фартуке над рабочей поверхностью. Можно установить зеркало и под окном, если перед ним не стоит громоздкий стол с закрытой задней стенкой. Благодаря отражающему эффекту визуально увеличится имеющаяся площадь и даже появится воздушное пространство, которое способно преобразить даже совсем крошечную кухню.

Если все-таки боитесь не справиться с загрязнениями, которые неизменно будут на кухне, то лучше использовать материалы с эффектом потертости или расположить зеркальные площади подальше от варочной поверхности.

Правильное освещение

От освещения зависит не только удобство и уют, но и эстетика всего помещения. Ведь даже самый дорогой ремонт будет меркнуть, если сэкономить на этой части оформления комнаты. Многие думают, что если кухня маленькая, то света от окна и одного плафона будет предостаточно. Но это не так, даже совсем кроху сможет украсить всего лишь грамотное расположение нескольких источников света.

Рабочая поверхность должна быть хорошо освещена

В обязательном порядке нужно подсвечивать рабочую зону столешницы и варочную поверхность. Конечно же, лучше установить пару-тройку светильников над столовой зоной, при этом выбирайте неординарные плафоны, которые будут притягивать к себе внимание и станут отличным акцентом в маленьком помещении.

На современном рынке осветительных приборов появилась масса интересных конструкций направленного света (спотов), которые помогут создать особую подсветку, при чем вы сможете ее регулировать на свое усмотрение.

Использование LED-подсветки

Организация дополнительного освещения с помощью LED-ленты

Очень интересный дизайнерский ход – установка LED-подсветки, которая поможет создать невероятную атмосферу, если расположить ее в нужном месте. С этой задачей вы сможете справиться и сами, главное, знать некоторые хитрости. Так, например, если подсветить снизу кухонный гарнитур, то за счет дорожки яркого света, размывается граница между мебелью и стеной и возникает ощущение, будто шкафчики парят в воздухе.

Если провести диодную или светодиодную ленту по периметру комнаты – вверху, то получится просто невероятный эффект уходящего ввысь потолка. Если установите такого рода освещение внизу, это будет не только красиво, но и в ночное время комфортный поход к холодильнику будет гарантирован.

Кухонные шкафы до потолка

При маленьких напольных площадях естественно нужно использовать вертикальные, причем по полной, не упуская ни сантиметра. В этом вам помогут кухонные гарнитуры с максимально высотой. То есть чем выше будет шкаф, тем рациональней сможете использовать появившиеся дополнительные места для хранения всевозможной кухонной утвари и продуктов питания.

Обтекаемая форма навесных шкафов в светлых тонах украсит интерьер маленькой кухни

И еще немаловажная деталь – шкаф до потолка поможет создать иллюзию большего пространства, в особенности если правильно подобрать цвет мебели. Для этих целей лучше всего подойдут светлые нейтральные тона желательно с глянцевыми поверхностями. Темный цвет и матовый фасад мебельной стенки слишком "утяжелят2 и без того малое пространство вашей кухни.

Лучший вариант - если самый верхний ярус будет сделан в виде витрины под стеклом, такой ход не только добавит воздуха и красоты, но и значительно облегчат всю конструкцию.

Завуалированная варочная поверхность

Это из серии "до чего дошел прогресс"! Современные варочные поверхности умудрились интегрировать непосредственно в керамическую поверхность столешницы, которая одновременно выступает и столом для подготовки ингредиентов, и печкой для их приготовления.

Благодаря новейшим технологиям удалось создать особый состав керамики, которая совсем не боится царапин, ударов и порезов, что дало возможность убрать границу между привычной рабочей зоной и варочной поверхностью.

Объединение рабочей столешницы с варочной поверхностью поможет сэкономить место для других нужных вещей

Для того, чтобы определить, где же расположены индукционные конфорки, создатели этого чуда установили лазерные указатели, а управлять ими можно специальными кнопками, которые выгравированы прямо на рабочей поверхности столешницы.

Столешницы-трансформеры

Выдвижные столешницы - очень полезная вещь на маленькой кухне. Ведь очень удобно иметь стол и стулья, которые за ненадобностью можно просто спрятать в ... другой стол. Такая современная мебель очень выручает, когда разгуляться совсем негде, в особенности радует удобство использования.

Легким движением руки нужно потянуть за ручку - дополнительный стол или небольшая столешница просто выедет из своего хранилища. Размер такого выдвижного столика, как правило, составляет 45–50 сантиметров, причем этот кроха выдерживает вес от 15 и до 30 килограммов. Все зависит от качества материала, из которого сделан гарнитур, и от прочности выдвижной системы и направляющих.

Естественно, столь маленький столик не сможет уместить большую семью во время обеда, но для одного-двух человек вполне будет достаточно. А вот функцию кофейно-чайного столика при дружеских посиделках выполнит превосходно, да и в качестве дополнительной рабочей зоны будет просто незаменим.

Обеденный островок

Обеденная зона на "островке"

Очень оригинально и удобно можно организовать обеденное пространство для принятия пищи или приема гостей с помощью узкого стола или барной стойки, которые лучше установить посредине помещения. Мало того, что появляется место для семейного ужина, но и есть возможность задвигать стулья или табуреты под столешницу.

Вместо обеденного стола можно использовать барную стойку-трансформер

Компактные обеденные столы в интерьере маленькой кухни

Выбрать узкую посудомоечную машину

Многие скажут, что уже перебор и большая роскошь втиснуть посудомоечную машину в крошечную кухню, но это не так. Если грамотно подойти к выбору модели и при этом рационально использовать кухонное пространство, то установить такую помощницу вполне реально.

Для маленького пространства идеально подойдет машина шириной 45 см, которая вмещает до 10 комплектов посудных наборов. Мало того, что машина органично впишется в имеющуюся площадь, она еще и очень экономична, что положительно скажется на коммунальных расходах. Не говоря уже об экономии времени и сил хозяйки.

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Квартира, Ремонт, Кухня, Обустройство, Маленькая кухня.
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