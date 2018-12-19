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Среда, 19.12.2018
Простоят больше 50 лет: домики, стройка которых займет меньше недели (Фото)
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Простоят больше 50 лет: домики, стройка которых займет меньше недели (Фото)

Стать владельцем собственного дома - заветная мечта многих, но она очень затратная и трудно осуществимая. Вот поэтому оригинальные и уютные мини-домики становятся более популярными, ведь даже на крошечном земельном участке с небольшим бюджетом можно стать владельцем своего уединенного уголка. Эту тенденцию чутко уловила фирма Arched Cabins (Арочные каюты) и теперь старается воплотить мечты каждого в создании неповторимого места отдыха в любой точке планеты.
novate.ru
Фото: pixabay.com
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Время, Фото, Неделя, Стройка, 50 лет, Домики.
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