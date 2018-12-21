Однокомнатная квартира: как красиво обустроить маленькое гнездышко (Фото) Обладатели однокомнатных квартир всегда страдают от того, что зона сна, кабинет и гостиная объединены в одном помещении. Ведь кому-то из домочадцев хочется спать, а кому телевизор посмотреть или просто побыть в тишине. Из-за этого одна семья обратилась к профессиональному дизайнеру, который и разработал оригинальный проект, позволивший превратить их одну комнату в функциональное и комфортное пространство, которое запросто может соперничать с полноценной двухкомнатной квартирой.