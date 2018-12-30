Мурашки по коже: жуткие дома, которые сдаются в аренду (Фото)

Зачем останавливаться в обычной квартире или доме, снятых через сервис Airbnb, если можно путешествовать во времени или переночевать в историческом месте, окутанном таинственными легендами? Любители мурашек по спине, достаточно отважные, чтобы остановиться в старинной больнице, психиатрической лечебнице или похоронном зале, могут обнаружить, что время сна совпадает с развлекательной программой в виде призрачных гостей или посторонних шорохов. Airbnb составил список самых страшных в мире жилищ для аренды, куда также вошел дом с привидениями на Среднем Западе США: если гости столкнутся там с паранормальной активностью и будут вынуждены спасаться бегством, оплату за проживание им не компенсируют.