Скачать
Воскресенье, 30.12.2018
Мурашки по коже: жуткие дома, которые сдаются в аренду (Фото)
1 / 26

Мурашки по коже: жуткие дома, которые сдаются в аренду (Фото)

Зачем останавливаться в обычной квартире или доме, снятых через сервис Airbnb, если можно путешествовать во времени или переночевать в историческом месте, окутанном таинственными легендами? Любители мурашек по спине, достаточно отважные, чтобы остановиться в старинной больнице, психиатрической лечебнице или похоронном зале, могут обнаружить, что время сна совпадает с развлекательной программой в виде призрачных гостей или посторонних шорохов. Airbnb составил список самых страшных в мире жилищ для аренды, куда также вошел дом с привидениями на Среднем Западе США: если гости столкнутся там с паранормальной активностью и будут вынуждены спасаться бегством, оплату за проживание им не компенсируют.
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Аренда, Doma, AirBnB, Жуткие дома, Страшные дома.
15:55 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь