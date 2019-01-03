"Готическая" архитектура современности и не только (Фото)

При взгляде на некоторые архитектурные концепции диву даешься, как можно было создать здания музеев, институтов, храмов, библиотек в столь мрачных очертаниях, что просто холодок по коже. В них можно разыгрывать снимать фильмы об отъявленных и негативных героях.. Как оказалось, не только разыгравшаяся фантазия архитекторов стала причиной столь незаурядного строительства, но и масса других правил и требований, заставивших сотворить столь необычные здания.