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Четверг, 03.01.2019
&quot;Готическая&quot; архитектура современности и не только (Фото)
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"Готическая" архитектура современности и не только (Фото)

При взгляде на некоторые архитектурные концепции диву даешься, как можно было создать здания музеев, институтов, храмов, библиотек в столь мрачных очертаниях, что просто холодок по коже. В них можно разыгрывать снимать фильмы об отъявленных и негативных героях.. Как оказалось, не только разыгравшаяся фантазия архитекторов стала причиной столь незаурядного строительства, но и масса других правил и требований, заставивших сотворить столь необычные здания.
novate.ru
Фото: novate.ru
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