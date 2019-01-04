Зимнее настроение: оттенки серого в интерьере квартиры (Фото) Mooseberry Design Group представили проект оформления квартиры «50 оттенков серого» в Киеве, Украина. В нем действительно использовано больше двадцати оттенков серого цвета, однако интерьер квартиры смотрится очень женственно и уютно. Дизайн квартиры с современным интерьером выполнен в американском стиле с элементами классики и модерна: потолочные плинтуса, паркет с рисунком «елочка», бетонные элементы. Магнитная доска на кухне хранит воспоминания и сувениры от поездок. Мебель, за исключением немецкой кухни, изготовлена украинскими производителями.