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Пятница, 04.01.2019
Зимнее настроение: оттенки серого в интерьере квартиры (Фото)
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Зимнее настроение: оттенки серого в интерьере квартиры (Фото)

Mooseberry Design Group представили проект оформления квартиры «50 оттенков серого» в Киеве, Украина. В нем действительно использовано больше двадцати оттенков серого цвета, однако интерьер квартиры смотрится очень женственно и уютно. Дизайн квартиры с современным интерьером выполнен в американском стиле с элементами классики и модерна: потолочные плинтуса, паркет с рисунком «елочка», бетонные элементы. Магнитная доска на кухне хранит воспоминания и сувениры от поездок. Мебель, за исключением немецкой кухни, изготовлена украинскими производителями.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Квартира, Интерьер, Фото, Оформление, Идеи, Серый цвет.
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