|
|
Зимнее настроение: оттенки серого в интерьере квартиры (Фото)
Mooseberry Design Group представили проект оформления квартиры «50 оттенков серого» в Киеве, Украина. В нем действительно использовано больше двадцати оттенков серого цвета, однако интерьер квартиры смотрится очень женственно и уютно. Дизайн квартиры с современным интерьером выполнен в американском стиле с элементами классики и модерна: потолочные плинтуса, паркет с рисунком «елочка», бетонные элементы. Магнитная доска на кухне хранит воспоминания и сувениры от поездок. Мебель, за исключением немецкой кухни, изготовлена украинскими производителями.
Забавные снимки, которые доказывают "особенную" любовь мужчин к шопингу
Без смеха не взглянешь: короли и королевы гламура из соцсетей
Нежные снимки малышей, которые встречают свое первое Рождество (Фото)
Модные стрижки 2019: стильные идеи для коротких волос (Фото)
Смешные свадебные снимки, которые сделают ваш день
Жена Фирмино - звезда Instagram и основатель модного бренда
Улыбка обеспечена: смешные комментарии из соцсетей и диалогов
Напоминает сказку: волшебная зима в Японии (Фото)
Порошенко показал свой 2018 год в фото
Приколы из жизни студентов, которые развеселят до слез
Манчестер сити - Ливерпуль: лучшие моменты матча (Фото)
Модный маникюр 2019: лучшие идеи эффектного нейл-арта (Фото)
Не получится сэкономить: 6 продуктов которые не могут быть дешевыми
Мощь стихии: самые страшные облака (Фото)
Яркие снимки из повседневной жизни в Индонезии (Фото)
Забавные животные, которые занимаются йогой лучше людей
Экс-участница группы "ВИА-Гра" поделилась свадебными снимками
Смешно до слез: когда за дело берутся мастера
Горячие рыбачки, которые покорили всех мужчин (Фото)
Прикольные снимки со свадеб, на которые без улыбки не глянешь
Жизнь богатых людей в Северной Корее (Фото)
Повод для улыбки: фотогеничные милые коты
С высоты птичьего полета: фотографии Юго-Восточной Азии (Фото)
Вместо таблетки: 7 простых продуктов, которые помогут при головной боли
Смех до упаду: забавные фотомемы для шикарного настроения