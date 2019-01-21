Практичность во всем: приставной столик для истинных лентяев (Фото)

Сложно не согласиться, что удобно иметь под рукой все необходимое, когда лежишь на диванчике, пьешь чаек и смотришь любимую передачу. Но поставить рядом журнальный столик не всегда удается, а стол-поднос очень легкий и весьма неустойчивый, не говоря уже о массивных столах, которые возле дивана совсем не уместны. Выход все-таки есть – для любителей диванного чаепития идеально подойдет приставной столик, который поможет пристроить подручные предметы без лишних проблем, причем его лаконичный дизайн отлично впишется в интерьер любой комнаты.