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Понедельник, 21.01.2019
Практичность во всем: приставной столик для истинных лентяев (Фото)
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Практичность во всем: приставной столик для истинных лентяев (Фото)

Сложно не согласиться, что удобно иметь под рукой все необходимое, когда лежишь на диванчике, пьешь чаек и смотришь любимую передачу. Но поставить рядом журнальный столик не всегда удается, а стол-поднос очень легкий и весьма неустойчивый, не говоря уже о массивных столах, которые возле дивана совсем не уместны. Выход все-таки есть – для любителей диванного чаепития идеально подойдет приставной столик, который поможет пристроить подручные предметы без лишних проблем, причем его лаконичный дизайн отлично впишется в интерьер любой комнаты.
novate.ru
Фото: novate.ru
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Интерьер, Мебель, Дизайн, Стол, Обустройство, Приставной столик.
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