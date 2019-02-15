Уборка творит чудеса: примеры генерального субботника (Фото)

Мы всегда откладываем генеральную уборку на потом, находя сотни причин, чтобы её не затевать. Для некоторых даже вынос новогодней ёлки может стать невыполнимой задачей. Если вы относите себя к тем, кто приравнивает генеральную уборку к пытке, взгляните на эту обнадёживающую фотоколлекцию, которая может послужить прекрасным мотиватором! Итак, предлагаем засучить рукава, запастись моющими средствами и резиновыми перчатками и превратить свой дом с сверкающее чистотой царство!