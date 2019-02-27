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Потайные комнаты, которые в своём доме хотел бы иметь каждый (Фото)
У каждого из нас должно быть помещение, о существовании которого не знает никто. И если и иметь большую квартиру или отдельный дом, то в них просто обязана быть такая комната, как те, которые вы увидите в этой фотоколлекции! От целой комнаты, скрывающейся за массивным книжным шкафом, "кирпичной кладкой" или зеркалом-обманкой, до небольших подсобных помещений или уютных уголочков, расположенных под лестницей или в подполе, взгляните на разнообразие потайных комнат, которые могут себе позволить некоторые счастливчики!
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