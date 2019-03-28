Дизайн двора частного дома: примеры оформления (Фото)

Говоря об участке частного дома, многие представляют себе сад или огород. Но это не обязательно должно быть так. Сегодня новых оборотов набирает обустройство экстерьера частного дома под зону отдыха. Мы и так устаем на работе, поэтому по возвращению домой стоит позволить себе расслабиться, а не бежать тяпать грядки или убирать сорняки. Почему бы вам не "обуютить" свой двор? Сделать его таким привлекательным и комфортным, чтобы проходящим мимо тоже хотелось заглянуть на огонек? Предлагаем вам на фото несколько идей, как заставить дизайн двора частного дома заиграть новыми красками и располагать к хорошему отдыху.