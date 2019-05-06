|
|
Шикарный дом в стиле модерн на берегу реки в Бразилии (Фото)
Вдохновением для создания проекта стала скульптурная смоковница, одиноко стоящая на участке. Композицию главного фасада, выходящего на улицу, составляют эффектные контрасты - серый холодный бетон и древесина ipe, представляющие внешнее покрытие, а также смоковница, которая дает название дому, и большая каменная скала, имитирующая объемную поддержку здания. Закрытый главный фасад служит надежной блокадой властвующего в этих местах ветра Минуано, кроме того, он обеспечивает конфиденциальность личного пространства. Южный ветер, обычно очень низких температур, отталкивается фронтальным фасадом, повышая тепловой комфорт здания.
Чикаго глазами городского исследователя из штата Иллинойс (Фото)
Поцелованные солнцем: милые девушки с веснушками (Фото)
В смысле, зачем, почему: попробуй пойми, что происходит на этих снимках
Потрясающе: рукодельница из Мексики вышивает сцены из известного мультика (Фото)
Знакомьтесь, Гринго: милый котик с белыми усами (Фото)
Прически 2019: романтические идеи свадебных укладок (Фото)
Маникюр 2019: яркие и праздничные ноготки с блестками (Фото)
Очаровательные девушки в красивых и обтягивающих платьях
Веселые картинки, которые смогут вас рассмешить быстро и надолго
Нет ничего невозможного: люди, которые смогли кардинально изменить внешность (Фото)
Смеха много не бывает: забавные животные, которые развеселят любого
Прикольные картинки, которые подарят Вам хорошее настроение
Мировые достопримечательности: туристические места сто лет назад (Фото)
Восстанавливаем травмированные волосы: 15 советов
Искусство макияжа: девушка превращает себя в монстра с помощью косметики (Фото)
Совмещаем приятное с полезным: почему для здоровья важно целоваться каждый день
Экстрим в Китае: что стоит попробовать любителям острых ощущений (Фото)
Смешно и остроумно: цитаты великой Фаины Раневской
Прически 2019: лучшие идеи трендовых стрижек на лето (Фото)
"Benvenuti in Italia": удивительные и странные факты об Италии (Фото)
Мужские прически 2019: как стоит стричься мужчинам (Фото)
Снимки, которые показывают мировые достопримечательности с другой стороны (Фото)
Удачно испорченные фотографии или снимки, которые невозможно повторить
"Маловероятно": абсурдные вещи, которые нарушают здравый смысл (Фото)
Воображаемый мир художницы из Португалии: фотоманипуляции, от которых не оторвать взгляд (Фото)