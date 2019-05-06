Шикарный дом в стиле модерн на берегу реки в Бразилии (Фото)

Вдохновением для создания проекта стала скульптурная смоковница, одиноко стоящая на участке. Композицию главного фасада, выходящего на улицу, составляют эффектные контрасты - серый холодный бетон и древесина ipe, представляющие внешнее покрытие, а также смоковница, которая дает название дому, и большая каменная скала, имитирующая объемную поддержку здания. Закрытый главный фасад служит надежной блокадой властвующего в этих местах ветра Минуано, кроме того, он обеспечивает конфиденциальность личного пространства. Южный ветер, обычно очень низких температур, отталкивается фронтальным фасадом, повышая тепловой комфорт здания.