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Вторник, 07.05.2019
Шикарный дом в стиле модерн на берегу реки в Бразилии (Фото)
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Шикарный дом в стиле модерн на берегу реки в Бразилии (Фото)

Вдохновением для создания проекта стала скульптурная смоковница, одиноко стоящая на участке. Композицию главного фасада, выходящего на улицу, составляют эффектные контрасты - серый холодный бетон и древесина ipe, представляющие внешнее покрытие, а также смоковница, которая дает название дому, и большая каменная скала, имитирующая объемную поддержку здания. Закрытый главный фасад служит надежной блокадой властвующего в этих местах ветра Минуано, кроме того, он обеспечивает конфиденциальность личного пространства. Южный ветер, обычно очень низких температур, отталкивается фронтальным фасадом, повышая тепловой комфорт здания.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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21:46 Пн, 6 Май 2019 Телеграф
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